T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma yasaklarını protesto eden 14 avukata soruşturma açıldı!

Yasakları protesto eden avukatlara, 'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla soruşturma açıldı

19 Nisan 2016 20:27

Taksim'de, Varto, Yüksekova, Cizre, Sur ve Silvan’da yapılan operasyonlar için basın açıklaması yapan avukatlardan 14’ü hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılamak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, 15 Eylül 2015 tarihinde yapılan eylemin ardından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmanın gerekçesinde "İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda gerçekleşen ve yukarıda açık kimlikleri bilgileri yazılı avukatların katıldıkları eylemde Terör örgütü propagandası yapmak suçu yanında, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılama suçu da işlediği" ifadeleri kullanıldı.

 

Soruşturma açılan avukatların isimleri şöyle;

 

 Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nden Banu Güveren, Hüseyin Boğatekin, Sinan Zincir, Ezilenlerin Hukuk Bürosu'ndan Sezin Uçar, Çağdaş Hukukçular Derneği'nden Diren Yeşil, Emru Timtik, Gökmen Yeşil, Güray Dağ, H, Mehmet Ümit Erdem, Naciye Demir, Neziha Eken, Onur Şahinkaya, Şerafettin Can Atalay, Avni Güçlü Sevimli,

Basın açıklamasına Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları, Çağdaş Avukatlar Grubu, ÇHD İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Halkevleri Hukuk Dairesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, ÖHD İstanbul Şubesi üyesi yüzden fazla avukat katılmıştı. 

 

Ne olmuştu?

 

Çeşitli hukuk derneklerine üye avukatlar, İstiklal Caddesi’ndeki Tünel Meydanı’nda toplandı. Buradan Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Bir süre oturma eylemi yapan grup adına yapılan basın açıklamasında avukatlar, Varto, Yüksekova, Cizre, Sur ve Silvan’da yaşananların takipçisi olacaklarını ve barış talebini yükselteceklerini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği ve baroların, başta yaşam hakkı olmak üzere hak ihlalleriyle hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyleyen grup, basın açıklaması ve oturma eyleminden sonra dağıldı.

ETİKETLER

avukatlareylemsoruşturmaVartoYüksekovaCizreSurSilvanBirleşik Haziran Hareketi HukukçularıÇağdaş Avukatlar GrubuÇHD İstanbul ŞubesiDemokrasi İçin HukukçularHalkevleri Hukuk DairesiÖzgürlükçü Demokrat AvukatlarÖHD İstanbul Şubesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24