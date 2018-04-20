Barış elçilerinin İstanbul çıkarması

İSTANBUL, (DHA)- 9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler\'e gelen \'Dünyanın Yetenekli Çocukları\', İstanbul\'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfettikleri eğlence dolu günler geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda 9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali\'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, \'Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz\' sloganıyla Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye\'den 65 çocuğu bir araya getirdi. Festivale katılmak üzere Esenler\'e gelen çocuklar, İstanbul turu attı.

MİNİATÜRK\'TE TÜRKİYE TURU ATTILAR

Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Esenler Belediyesi’ne ait otobüslerle rehberler eşliğinde İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezip gördüler. Önce Minyatür Türkiye Parkı’nı ziyaret eden çocuklar, Ayasofya\'dan Selimiye\'ye, Rumeli Hisarı\'ndan Galata Kulesi\'ne, Safranbolu Evleri\'nden Sümela Manastırı\'na, Kubbet-üs Sahra\'dan Nemrut Dağı Kalıntıları\'na, Boğaziçi Köprüsü’ne kadar pek çok kültür ve medeniyetin izlerinin bir araya getirildiği Minyatür\'de Türkiye\'yi tanıma fırsatı buldular. Çocuklar daha sonra Eyüp Sultan Camii ve Türbesi\'ne yaptıkları ziyarette dualar ettiler.

VIALAND\'DA EĞLENCEYE DOYDULAR

Barış elçileri Vialand Tema Park\'ta ise heyecana ve eğlenceye doydular. \"Nefeskesen\'den, Safari Tüneli\'ne, Atlıkarınca\'dan, Adalet Kulesi\'ne kadar birçok ünitede gönüllerince eğlendiler.

BOĞAZ\'DA YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Yetenekli çocuklar, İstanbul\'daki ikinci günlerinde asrın projesi Marmaray’ı kullanarak iki kıta arasında seyahat ettiler. İlk defa denizin altından geçen bir raylı sistemle yolculuk yapmanın heyecanını yaşayan çocuklar, Marmaray’ın ardından Üsküdar’dan özel bir tekneye binerek Boğaziçi turuna katıldılar. Boğaziçi’nin tarihi yapılarına ve dillere destan doğal güzelliklerine hayran kalan çocuklar; müzik ve danstaki yeteneklerini sergileyerek şarkılar söyleyip bol bol dans ettiler ve martılara simit attılar.

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