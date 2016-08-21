Barış Bloku: Çözüm sürecine dönülmesini engellemeye yönelik terör eylemlerini kınıyoruz

Barış Bloku, Gaziantep’te 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yayımlayarak, şiddet eylemlerini kınadı. Açıklamada, HDP, ÖDP, EMEP ve Yeşil Sol Parti’nin çözüm sürecine dönülmesine yönelik açıklamaları desteklenerek, “barış görüşmelerine dönülmesini sabote etmeye yönelik şiddet eylemleri”ne tepki gösterildi.

Barış Bloku’nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde HDP, ÖDP, EMEP, YEŞİL SOL PARTİ liderleri ve yetkili kurulları tarafından, “metropollerde insan ölümlerine, sivil katliamlara yol açabilecek” yöntemlerin tehlikesine işaret eden, 'barış ihtimalini toplu iğne ucu kadar bile olsa' büyütmek için elden gelenin yapılmasını öğütleyen, “ölümle, bombayla barış ve demokrasi kazanılamaz” diyerek kararlı bir biçimde tavır alan açıklamaları ve silahlı şiddetin durması, tekrar diyaloga dönülmesi için yapılan çağrıları, Barış Bloku olarak çok önemli buluyor ve destekliyoruz.

"Bu bağlamda, barış görüşmelerine dönülmesini sabote etmeye yönelik şiddet eylemlerini kınıyor, Gaziantep'teki katliamın kurbanlarının ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz."