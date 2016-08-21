T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barış Bloku: Çözüm sürecine dönülmesini engellemeye yönelik terör eylemlerini kınıyoruz

"Gaziantep'teki katliamın kurbanlarının ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz"

21 Ağustos 2016 23:30

Barış Bloku, Gaziantep’te 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yayımlayarak, şiddet eylemlerini kınadı. Açıklamada, HDP, ÖDP, EMEP ve Yeşil Sol Parti’nin çözüm sürecine dönülmesine yönelik açıklamaları desteklenerek, “barış görüşmelerine dönülmesini sabote etmeye yönelik şiddet eylemleri”ne tepki gösterildi.

Barış Bloku’nun açıklaması şöyle: 

"Son günlerde HDP, ÖDP, EMEP, YEŞİL SOL PARTİ liderleri ve yetkili kurulları tarafından, “metropollerde insan ölümlerine, sivil katliamlara yol açabilecek” yöntemlerin tehlikesine işaret eden, 'barış ihtimalini toplu iğne ucu kadar bile olsa' büyütmek için elden gelenin yapılmasını öğütleyen, “ölümle, bombayla barış ve demokrasi kazanılamaz” diyerek kararlı bir biçimde tavır alan açıklamaları ve silahlı şiddetin durması, tekrar diyaloga dönülmesi için yapılan çağrıları, Barış Bloku olarak çok önemli buluyor ve destekliyoruz.

"Bu bağlamda, barış görüşmelerine dönülmesini sabote etmeye yönelik şiddet eylemlerini kınıyor, Gaziantep'teki katliamın kurbanlarının ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz."

ETİKETLER

Barış BlokuÇözüm süreciHDPÖDPEMEPYeşil Sol PartiGaziantep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24