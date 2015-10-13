T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barış Bloku: Karanlık ittifak, 1 Kasım seçimlerinden mutlak iktidar çıkarmak istiyor

Barış Bloku Ankara'da gerçekleştirilen ve 97 vatandaşın hayatının kaybettiği saldırı sonrası yazılı bir açıklama yaptı

13 Ekim 2015 18:06

Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan ve resmi açıklamaya göre 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, Barış Bloku “demokrasiden ve barıştan yana bütün toplumsal güçleri”, hukuki meşruiyet sınırları içinde “demokratik direnme hakkını sonuna kadar kullanmaya” çağırdıklarını açıkladı.

Barış Bloku, 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan Barış Mitingi öncesi gerçekleşen patlama ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Saray oligarşisi Ortadoğu Siyasi İslamı ile bu devletin geleneksel aklını yöneten 'İttihat Terakki' zihniyetini buluşturarak kurmaya çalıştığı karanlık ittifak, ne pahasına olursa olsun 1 Kasım seçimlerinden mutlak iktidar çıkarmak istiyor” dendi.

Barış Bloku, KCK tarafından ilan edilen tek taraflı ateşkesin Ankara katliamına, sürüp giden tutuklamalara ve askeri operasyonlara karşın askıya alınmayacağının açıklanmasının barış adına çok önemli bir işaret olduğunu iddia etti.

Ankara’daki eylemde vurulmak istenenin “Size savaş yaptırmayacağız!” diye haykıran milyonlar olduğunu söyleyen Barış Bloku, “Saray oligarşisinin” toplumu ‘ya iç savaş ortamı, ya saray iktidarı’ ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını savundu.

Resmi rakamlara göre 97 kişinin hayatının kaybettiği patlamaya ilişkin 100’ün üzerinde kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, “katliamın tetikçileri kim olursa olsun asıl hedefin Türkiye’nin barış ve demokrasi güçleri olduğu aşikardır” ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER

barış blokuankarapatlamakatliamsarayiktidar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24