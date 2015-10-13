Barış Bloku: Karanlık ittifak, 1 Kasım seçimlerinden mutlak iktidar çıkarmak istiyor

Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan ve resmi açıklamaya göre 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, Barış Bloku “demokrasiden ve barıştan yana bütün toplumsal güçleri”, hukuki meşruiyet sınırları içinde “demokratik direnme hakkını sonuna kadar kullanmaya” çağırdıklarını açıkladı.

Barış Bloku, 10 Ekim Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan Barış Mitingi öncesi gerçekleşen patlama ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Saray oligarşisi Ortadoğu Siyasi İslamı ile bu devletin geleneksel aklını yöneten 'İttihat Terakki' zihniyetini buluşturarak kurmaya çalıştığı karanlık ittifak, ne pahasına olursa olsun 1 Kasım seçimlerinden mutlak iktidar çıkarmak istiyor” dendi.

Barış Bloku, KCK tarafından ilan edilen tek taraflı ateşkesin Ankara katliamına, sürüp giden tutuklamalara ve askeri operasyonlara karşın askıya alınmayacağının açıklanmasının barış adına çok önemli bir işaret olduğunu iddia etti.

Ankara’daki eylemde vurulmak istenenin “Size savaş yaptırmayacağız!” diye haykıran milyonlar olduğunu söyleyen Barış Bloku, “Saray oligarşisinin” toplumu ‘ya iç savaş ortamı, ya saray iktidarı’ ikilemiyle karşı karşıya bıraktığını savundu.

Resmi rakamlara göre 97 kişinin hayatının kaybettiği patlamaya ilişkin 100’ün üzerinde kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, “katliamın tetikçileri kim olursa olsun asıl hedefin Türkiye’nin barış ve demokrasi güçleri olduğu aşikardır” ifadelerine yer verildi.