Barış bildirisi imzacısı akademisyen gözaltına alındı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Anadolu Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen, Barış bildirisi imzacısı akademisyen Ozan Devrim Yay bu sabah gözaltına alındı.

bianet’te yer alan habere göre avukat Ali Çuvalcı, dosyada gizlilik kararı olduğunu, avukatlara resmi bir evrak gösterilmediğini söyledi.

Ozan Devrim Yay, 7 Şubat 2017 tarihli 686 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen akademisyenlerdendi.

Barış İçin Akademisyen'ler Ozan Devrim Yay'ın gözaltına alındığını Twitter'dan duyurdu.

Çuvalcı: Dosyada gizlilik kararı var

Ali Çuvalcı’nın verdiği bilgilere göre bu sabah saatlerinde polisler Ozan Devrim Yay’ın evinde arama yaptı. Dört saat süren aramada bazı kitaplarına, bilgisayarına, cep telefonuna ve flash disklere el kondu.

Ev araması sırasında yanında olmadığını belirten avukat, Ozan Devrim Yay ile Emniyet’in Terörle Mücadele Şubesi’nde görüştüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Emniyete götürüldükten sonra haberim oldu. Sağlık durumu, morali iyi. Dosyada gizlilik kararı var. Aynı operasyonda üç kişi daha gözaltına alınmış. Gözaltı gerekçesi ile ilgili yazılı bir evrak göstermediler. Gözaltının bildiri ile ilgili olmadığı şifahen belirtildi.”