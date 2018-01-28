Barış bildirisi dağıttı, hamileyken tutuklandı!

Emek Partisi (EMEP) üyesi 5 aylık hamile Neslihan Karyemez, önceki gün, İkitelli’de Afrin operasyonuna dair barış çağrısı yapan bildiriyi dağıttığı için İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “Terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Bakırköy Cezaevi’ne konulan Karyemez, yaklaşık beş aylık hamile ve Karyemez'in kullandığı ilaçlar, mesai saati olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadı. Anne Elif Karyemez ise gözyaşları içerisinde, “Kızım hamile ve riskli bir süreçte... Cezaevi koşullarında hamileliğinin devam etmesi mümkün değil” dedi.

Kızının EMEP üyesi olduğunu hatırlan Elif Karyemez, “EMEP, yasal bir parti. Dağıtılan bildiri de yasal. Siyasi partilerin dağıttıkları bildiriler zaten belirli izinlerle çıkıyor. Kızım yasal bir bildiri dağıttığı için tutuklandı. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı. Barış içerisinde yaşanmasını istemek nasıl propaganda olur? Bu olsa olsa bir eleştiridir” diye konuştu.

"İlaçları alınmadı"

Karyemez, kızının kan ve vitamin ilaçları kullandığını söyleyerek, beşinci aya yaklaşan hamileliğinin de riskli bir aşamadan geçtiğine dikkat çekti. Karyemez, “Kızımın kendisi için ve bebeği için bu ilaçları kullanması şart. İlaçları tutuklandığı gece cezaevine götürdük. ‘Mesai saati dışındayız’ deyip almadılar. Dün de avukatımız aracılığıyla ilaçları yine yolladık. Yine almamışlar” dedi. Kızının tutuklandığını öğrendiğinde ağlama krizi geçirdiğini belirten Karyemez, “Kızım hamile olduğunu öğrendiğinde duyguları karışıktı. Böyle bir dünyaya çocuk getirmenin çok zor olduğunu bilerek, hissederek çocuğunu dünyaya getirmeye karar verdi. Kızım birkaç ay sonra anne olacak. Bir annenin barış istemesi kadar normal ne olabilir? Hiçbir anne savaşın ortasına bir çocuk getirmek istemez. Ben de anneyim. Bizler de barış istiyoruz. Kızım bir an evvel serbest bırakılsın” diye konuştu.