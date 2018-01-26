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Barış Atay'dan kadına şiddet sahnesi yer alan diziye tepki: Bir sonraki bölüm kafasına mı sıktıracaksınız?

"Şu sahneyi yazmam demeyen senarist, çekmem demeyen yönetmen bu rezilliğin ortağıdır"

26 Ocak 2018 15:15

ATV'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' isimli dizide yer alan sahnede kadının bir erkek tarafından parmaklarının kırıldığı, şiddet içerikli sahneye oyuncu Barış Atay tepki gösterdi.

Diziyi yayınlayan ATV ve RTÜK'e ağır eleştiride bulunan Atay," Bir sonraki bölüm kafasına mı sıktıracaksınız? Kadın düşmanı rezillersiniz "dedi.

Barış Atay'ın sosyal medya hesabından attığı tweet şu şekilde:

"Bir sonraki bölüm kafasına mı sıktıracaksınız? Kadın düşmanı rezillersiniz @atvcomtr siz onlardan da rezilsiniz @RTUKONLINE şu sahneyi yazmam demeyen senarist, çekmem demeyen yönetmen hele hele oynamam demeyen aktör bu rezilliğin ortağıdır."

 

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