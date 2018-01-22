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Barış Atay'dan Burak Özçivit'e: Savaşı dizi çekmek mi sanıyorsun birader?

"İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?"

22 Ocak 2018 01:26

"Sadece Diktatör" oyunu Kadıköy'de yasaklanan tiyatrocu Barış Atay, oyuncu Burak Özçivit'in 10 milyon takipçili hesabından askeri üniformalı ve tüfekli bir set pozu paylaşmasını eleştirdi. Atay'ın paylaşımına yüzlerce yorum gelirken bazı vatandaşlar Özçivit'in bedelli askerlik yapmasını gündeme getirdi, bazıları ise Atay'ı suçlayıp Özçivit'e destek verdi.

Burak Özçivit, Afrin operasyonu ile ilgili film setinde çektiği asker üniformalı ve makineli tüfekli bir fotoğrafını “Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle” notuyla paylaştı.

Özçivit’in bu paylaşımına sanatçı Barış Atay tepki gösterdi. Atay, Burak Özçivit’i etiketleyerek, “Bu büyük ahlaksızlık, utanmazlık… Savaşı, dizi çekmek mi sanıyorsun birader? İnsanları ölmeye, öldürmeye gönderdiler, neyin pozu bu?” yazdı. Atay'a birçok destek mesajı geldi. Birçok takipçisi Atay'a, Özçivit'in bedelli askerlik yaptığını hatırlattı. 

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