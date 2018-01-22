Barış Atay'dan Ankara Valiliği'ne: Geçen yıl oynadığım temsili bu yıl oynayacağımı sanıp yasaklamışsınız!..

Ankara Valiliği; Onur Orhan’ın yazdığı, Caner Erdem’in yönettiği ve Barış Atay’ın sahnelediği “Sadece Diktatör” oyununu süresiz olarak yasakladı. Açıklamada, oyunun 28 Ocak’ta Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde gösterileceği belirtildi. Twitter hesabından açıklama yapan Barış Atay ise oyunun geçen yıl sahnelendiğini belirtti.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, oyuna tepki gösterilebileceği ve provokasyonlar yaşanabileceğine dair değerlendirme yapıldığı belirtildi. Oyunun gösterimiyle ilgili sosyal medyada paylaşımlar olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği; bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda “Sadece Diktatör’ adlı tiyatro organizasyonuna katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”

‘Barış Atay isimli şahsın tüm etkinlikleri yasaklanmıştır’

Açıklamada, “Bu nedenlerle ‘Sadece diktatör’ adlı tiyatro organizasyonu, Barış Atay isimli şahıs ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizesinde ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında yapılacak birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sinevizyon, sergi vb. eylem ve etkinlikler, süresiz olarak yasaklanmıştır” denildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Barış Atay, oyunun geçen yıl sahnelendiğini belirtti. Atay, paylaşımında “Yasaklamışsınız da o yasak olmamış. Neyi, niçin yaptığınızdan o kadar haberiniz yok ki ‘geçen yıl oynadığım’ temsili bu yıl oynayacağımı sanıp yasaklamışsınız. Sizi acar, çılgın dedektifler sizi. Nispet yapar gibi olmasın da hem de matine-suare oynadım o gün. Yani geçen yıl. 28 Ocak 2017’de” ifadelerine yer verdi.

Kendisinin tüm etkinliklerinin yasaklanmasına da değinen Atay, “Ankara genelinde çay, kahve içmemi de yasaklasaydınız” dedi.

Kadıköy Emek Tiyatrosu da “Yazacak bir şey bulamadık Ankara’ya turnemiz yok” şeklinde açıklama yaptı.