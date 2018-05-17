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Barış Atay serbest bırakıldı

Haber: istanbul DHA  Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dün sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı

17 Mayıs 2018 04:52

Haber: istanbul DHA 
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dün sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu Barış Atay, dün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi. Atay\'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay\'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay serbest bırakıldı. 
 

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