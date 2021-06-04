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TİP milletvekili Barış Atay müzik grubu kurdu; Zülfü Livaneli'nin İnce Memed şarkısını seslendirdiler

04 Haziran 2021 15:12

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, kuzeni Nihat Mugil ile birlikte müzik grubu kurduğunu ve ilk şarkılarının Zülfü Livaneli'nin İnce Memed şarkısı olduğunu duyurdu.

Atay, kuzeni Nihat Mugil ile yıllardır hayalleri olan müzik grubu Mengene'yi kurduklarını açıkladı. İsmini iki kuzenin soyadlarından alan grubun ilk şarkısının Zülfü Livaneli'nin İnce Memed şarkısı oldu.

Atay, bu haberi sosyal medya hesabında ''Sanatın ardı ardına bu kadar darbe aldığı bir dönemde kuzenim Nihat Mugil ile birlikte yıllardır üzerine grubumuzu kurduk. Elektro gitarda Alican Aslanyürek, davulda Mişel Kocamahhul, bası gitarda İrfan Akpınar...ve heyecanlıyız'' şeklinde duyurdu.

Alternatif-modern rock türünün hakim olduğu etnik müzikten beslenen bir tarza sahip olduğu söylenen Mengene grubunun, deyişlere ve türkülere yer vereceği söylenildi. Atay, şarkısını seslendirdikleri Zülfü Livaneli'ye minnettar olduğunu dile getirerek, ''Öylesine müthiş bir şarkı ki, 50 yıl sonra aynı hisle, enerjiyle heyecanla yorumladık'' ifadesini kullandı. 

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