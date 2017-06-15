Barış Atay ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Atay Muğla Dalyan'da hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alınan Barış Atay savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Barış Atay, 22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Barış Atay kimdir?

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Barış Atay, 22 Eylül 1981 yılında Almanya’nın Wilhelmshaven şehrinde dünyaya geldi.

Almanya doğumlu olan genç oyuncu, 1999 yılına kadar Antakya’da yaşadı. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana’ya düşen Barış Atay, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başladı ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bıraktı ve İstanbul’a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu.



Hacı ve Şöhret adlı dizilerin yanı sıra Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerin kadrosunda yer alan Barış Atay, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteriyle geniş kitlelere ismini duyurdu. 8 Mart 2013’te meslektaşı Beste Sultan Kasapoğulları ile nikah masasına oturdu.