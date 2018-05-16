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BARIŞ ATAY GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı

16 Mayıs 2018 11:44

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay\'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.  Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Barış Atay\'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay\'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

 

Görüntü Dökümü:

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-Atay\'ın arşiv görüntüsü

 

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