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Barış Atay'dan "Yoksullukla mücadelede en kapsamlı programları yaptık" diyen Erdoğan'a: Kendisi tek başına örtülü ödenek hariç günde 4,5 milyon harcıyor

20 Ekim 2020 23:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yoksullukla Mücadele Günü' ile ilgili, "Yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Sosyal yardımları 55 milyar liraya çıkardık" dedi. TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Kendisi tek başına, örtülü ödenek hariç günde 4.5 milyon, senede 1.7 milyar harcıyor" dedi.

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