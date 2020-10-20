Barış Atay'dan "Yoksullukla mücadelede en kapsamlı programları yaptık" diyen Erdoğan'a: Kendisi tek başına örtülü ödenek hariç günde 4,5 milyon harcıyor

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler tarafından 17 Ekim'in, Yoksullukla Mücadele Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla ülkemizde yoksullukla mücadele konusunda en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan sosyal yardımları, geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Böylece sosyal yardımların milli gelirimiz içindeki payını yüzde 0,38'den yüzde 1,27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye, Birleşmiş Milletler verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, "Kendisi tek başına, örtülü ödenek hariç günde 4,5 milyon, senede 1,7 milyar harcıyor" dedi.

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