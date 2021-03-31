Barış Atay'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar; aşı yok

Sağlık Bakanlığı bugün 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye'ye getirilerek bakanlığın depolarına yerleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlığın duyurusunun ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay ise Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek babasının bugün aşı olmadığı için aşı olamadığını açıkladı.

TIKLAYIN: Sağlık Bakanlığı: 2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek bakanlığın depolarına yerleştirildi

Barış Atay, aşı bulunamadığı için babasının aşı olamadığını belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? @drfahrettinkoca Evet, doğru bildin. AŞI YOK!"

Barış Atay'ın paylaşımına Sağlık Bakanlığı'nın çözüm hesabından yanıt geldi: