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 BARIŞ ATAY ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

16 Mayıs 2018 19:25

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Gözaltına alınan oyuncu Barış Atay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Suadiye\'deki evinde gözaltına alınan Atay, Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nde sorguya alınmıştı. İşlemleri tamamlanan Atay Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Atay\'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda \'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\' suçunu işlediği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.


Görüntü Dökümü:
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-Atay\'ın arşiv görüntüsü


16.05.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180516021

 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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