Barış Atay'a saldırı davasında 4 sanığa hapis cezası

İstanbul Kadıköy'de geçen yıl ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan biri 2 suçtan toplamda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi. 3 sanık ise 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de, 31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Barış Atay'ın avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları katıldı.

Takibe aldılar

Sözcü'den Sevim Begüm Yavuz'un haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, Dalga sokak üzerinde yürüdükleri sırada aynı mekanda bulunan sanık Ömürcan Polat’ın içeride oldukları süre içinde Barış Atay'ı tanıyıp, politik tutum ve tavrını benimsemediği için diğer sanıklar Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Emekçi ile takibe geçtiklerini belirtti.

“Şerefsiz, vatan haini” diyerek saldırdılar

Mahkeme hakimi, sanıkların bir topluluk halinde Barış Atay'ın arkasından yaklaştığı, sanıklardan Ömürcan Polat’ın “şerefsiz, vatan haini” diyerek Atay'a arkadan vurup sarstığı, Barış Atay'ın arkasını dönmesi üzerine Osman Avşar dışındaki diğer sanıkların hep birlikte tekme ve yumruklarla vurarak yere düşürdükleri, yerde de vurmaya devam ettiklerini tutanağa geçirdi.

4 sanığa hapis cezası

Mahkeme, sanıklar Ömürcan Polat, Hasan Çağrı Çalışkan, Çağlar Baş ve İnan Ekmekçi'yi, Barış Atay'a yönelik “kamu görevlisine görevinden ötürü kasten yaralama” suçunu işledikleri gerekçesiyle 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ömürcan Polat’ın Barış Atay'a karşı “kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle de 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Osman Avşar’ın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.