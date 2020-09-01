Barış Atay’a saldıranların kimliği tespit edildi; bir kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle gündeme gelmesinin ardından İstanbul Kadıköy'de geçen akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıranların kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.

Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

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