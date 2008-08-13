'Barış annesi', Pelosi'ye karşı

Irak Savaşı'nda oğlunu kaybettikten sonra adını savaş karşıtı eylemleriyle duyuran Cindy Sheehan, Ermeni tasarısı destekçisi Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı yarışacak.



Irak Savaşı'nda oğlunu kaybettikten sonra adını savaş karşıtı eylemleriyle duyuran ve ABD Başkanı George W. Bush'un çiftliğinin yakınında uzun süre kamp kurarak, medyanın ilgi odağı olan Cindy Sheehan, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinde, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye karşı yarışacak.



Nancy Pelosi, geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun onayladığı Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı genel kurula getirmede kararlı olduğunu belirtmişti.



Bağımsız aday olarak katılacak



Sheehan'ın, hiçbir partiye bağlı olmadığı ve seçime bağımsız aday olarak katılacağı belirtildi. San Francisco seçim yetkilileri, Seehan'ın, seçime katılmak için yeterli imza topladığını doğruladı.



Sheehan, büyük oğlunu Irak Savaşı'nda kaybettikten sonra, ABD'de savaş karşıtı hareketin sembolü haline gelmişti. Başkan Bush'un Texas'taki çiftliğinin dışında kamp kuran Sheehan, katıldığı savaş karşıtı protesto gösterilerinde kurallara uymadığı için tutuklanmıştı.



Cindy Sheehan, Demokrat Parti California Milletvekili olan Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı Nancy Pelosi'nin, Irak Savaşı'na giden fonları kesmekte başarısız olduğunu savunuyor ve bu nedenle seçime girmeye karar verdiğini belirtiyor.



Demokrat Partililer, 2006 yılında yapılan kongre seçimlerinde, kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirmişti.



Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Pelosi'nin, Sheehan'a karşı seçimde yarışacak olmayı memnuniyetle karşıladığını ve Sheehan'a "büyük saygısının" bulunduğunu kaydetti. ABD'de Kasım ayında başkanlık seçimi yapılacak aynı zamanda kongre üyeleri yenilenecek.

