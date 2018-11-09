Barış Anneleri'nden süresiz açlık grevine başlayan Leyla Güven'e destek: Bu faşizm değil de nedir?

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in süresiz ve kesintisiz açlık grevi kararına Barış Anneleri’nden destek geldi.

Cumhuriyet'te Mahmut Oral'ın haberine göre HDP Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Güven’e destekverdiklerini açıklayan Barış Anneleri Meclisi Sözcüsü Havva Kıran, Güven’in derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek “Yargı hukuksuz kararlar alıyor. Leyla Güven, Kürt halkının iradesidir. Kürt halkına yaptıkları zulüm bitmiyor. CHP’nin vekili ceza aldığı halde bırakılıyor ama Leyla Güven tahliye edilmiyor. Bu faşizm değil de nedir? Neden bunca aydır haksız yere tutukludur? Tek suçu Kürt halkının yanında olması mı?” dedi.

Kıran ayrıca, “Verdiği karar onurlu bir karardır. Kürt kadınları her zaman faşizmin karşısında boyun eğmemiştir. O dik durmuş ve halkını başı dik temsil etmiştir” ifadesini kullandı.