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'Barış Anneleri' Çukurca'ya beyaz tülbent bıraktı

8 asker ile 1 korucunun şehit düştüğü yere beyaz tülbent bırakan anneler, "Keşke askerlerin yerine bizim cesetlerimiz burada olsaydı" dedi.

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına yönelik harekâtın durdurulması için ‘canlı kalkan’ olmaya giden ‘Barış Anneleri’, Çukurca’da sekiz asker ile bir korucunun şehit düştüğü yere beyaz tülbent bıraktı. Anneler, “Keşke askerlerin yerine bizim cesetlerimiz burada olsaydı” dedi.

'Barış Anneleri'nden beyaz tülbent

Van ve Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinden dün sabah yola çıkan ‘Barış Annesi İnisiyatifi’ üyesi bir grup, PKK’lıların askeri birliği pusuya düşürdüğü Hakkâri- Çukurca Karayolu’nun 12’nci kilometresine geldi. Olay yerine beyaz tülbent bırakan kadınlar basın açıklaması yaptı. Hakkâri Belediye Başkanı BDP’li Fadıl Bedirhanoğlu ve BDP Hakkâri İl Başkanı Orhan Koparan’ın da eşlik ettiği kadınlar adına Leyla Duman, Türkçe ve Kürtçe basın açıklaması okudu. Güvenlik güçlerinin operasyonlarının durdurulması istenen açıklamada, şöyle denildi:

“Biz savaş istemiyoruz. Biz burada asker annelerine de sesleniyoruz; gelsinler bizimle birlikte olsunlar. Ne bir asker annesi ne de bir gerilla annesi ağlamasın artık. Asker de bizim çocuğumuz, dağdaki insanlar da bizim çocuğumuz. Bu mübarek ramazan ayında bu kadar Müslüman öldürülüyor. Bu kadar asker öldürülüyor. Başbakan bu savaşı durdursun artık.”

Leyla Duman’dan sonra bu kez Türkçe açıklama yapan Esmer Abi ise, “Biz Kürt anneleri olarak bombaların patladığı yerdeyiz. Keşke askerlerin yerine bizim cesetlerimiz burada olsaydı. Sayın Başbakanıma sesleniyorum; annelerin gözyaşlarını dindir. Gel bu kanı durdur. Hem bu saldırıyı hem de TSK’nın Kuzey Irak’taki kamplara yaptığı hava harekâtını kınıyoruz” dedi.

Grup daha sonra sınır bölgesine hareket etti. Kadınlar, sınıra 100 metre kala polis barikatına takıldı. Oturma eylemi yapan anneler adına konuşan Esmer Abi, “Eskiden aşiretler arasında kavga çıktığında kadınların beyaz başörtülerini önlerine attıklarında kavgalar dururdu. Biz de beyaz tülbentlerimizi Başbakan Erdoğan’ın önüne atıyoruz. Artık bu kan bir an önce bitmeli, tüm anneler artık ağlamamalı” dedi. Kadınlar daha sonra geri döndü.


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