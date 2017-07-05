'Barış Akademisyenleri'ni açığa alan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne DİSK'ten siyah çelenk

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü'nün, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisine imza atan 12 akademisyeni geçen hafta açığa alması DİSK tarafından protesto edildi. DİSK üyesi bir grup, Rektörlük kapısına üzerinde 'Akademi biat etmez' yazılı siyah çelenk bıraktı.

DİSK, DEÜi Rektörlüğü'nün geçen hafta bildirisine imza atan 12 akademisyeni açığa almasına tepki gösterdi. Alsancak'taki rektörlük binası önünde saat 12.30 sıralarında toplanan yaklaşık 20 DİSK üyesi üzerinde 'hocalarımızın yanındayız' yazılı siyah çelenk getirdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

"diz çöktüreceğinize inanıyorsanız aldanıyorsunuz"

"DİSK'e bağlı sendikalar olarak, köklü bir üniversitenin kapısına siyah çelenk bırakmak hiç de kolay bir şey değil. Çünkü burada yetişen hocalarımız, sağlığımızla, akademik çalışmalarıyla emek ve sınıf mücadelesi ile ilgili işçi sınıfı mücadelesine yol göstermiştir. Açığa alınmaların gerekçesi '1 yıl önce başlayan bir soruşturmanın selameti için' olarak açıklandı. Bu gerekçe hiç de inandırıcı değil" dedi.

Kanun hükmünde kararnameleri kabul etmediklerini söyleyen Sarı, "Bu yolla Barış Akademisyenlerini biat ettireceğinize, diz çöktüreceğinize inanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü akademi asla biat etmez. Ancak burada bizlere çok önemli bir görev düşüyor. Eğer bu gerici, karanlık politikalara yeterince ses çıkarmazsak daha çok akademisyen arkadaşımızın işinden, aşından edilmesini izleriz. Bir an önce tüm emek ve demokrasi güçleri olarak bu gidişe dur dememiz gerekiyor."

DİSK olarak, DEÜ Rektörlüğü'nün akademisyenleri açığa alma kararını kabul etmediklerini belirten Sarı, "Bu tavrından dolayı Rektörü kınıyoruz. Bunun simgesi olarak da bugün buraya bir siyah çelenk bırakıyoruz. Bunun bir üniversite için bıraktığımız ilk ve son çelenk olmasını diliyoruz" dedi. Grup siyah çelengi rektörlük önüne bıraktıktan sonra dağıldı. (DHA)