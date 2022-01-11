Barış Akademisyenleri'nden OHAL Komisyonu hakkında suç duyurusu

‘Barış Akademisyenleri’ "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin 6. yılında bir araya geldi. OHAL Komisyonu'na yaptıkları başvurular reddedilen akademisyenler, komisyon hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Akademisyenler, Taksim'de bulunan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İstanbul 6 No'lu Şubede basın toplantısı düzenledi. Komisyonun baştan sona hukuksuz olan kararlarının iktidarın kendilerine yaşatmak istediği "sivil ölüm"e karşı demokratik dayanışmanın, üniversite özerkliği için mücadelenin ne kadar önemli olduğunu da gösterdiğine vurgu yapan akademisyenler “Komisyonunuzu da retlerinizi de tanımıyoruz! KHK’ler gidecek biz döneceğiz!” dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, hazırlanan ortak açıklamayı İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Aslı Aydemir ile Mersin Üniversitesi'nden atıldıktan sonra KHK ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan paylaştı.

Aslı Aydemir'in açıklaması şöyle:

"Tek adam rejimi kurmak isteyen siyasal iktidar tarafından “sivil ölüm”e mahkum edildik"

“İktidarın yeniden savaş politikalarına yönelmesine itiraz ettik ve barış masasına geri dönülmesi çağrısında bulunduk. İktidarın bu çağrıyı şiddetle reddetmesiyle birlikte; hedef gösterildik, gözaltılar, linç girişimleri, tehditler, tutuklamalar ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldık.15 Temmuz 2016 sonrasında ilan edilen OHAL dönemi KHK’larıyla 406’mız kamu görevinden men edildi. Özel yaşam, aile yaşamı, seyahat, çalışma, sosyal güvenlik ve benzeri yurttaşlık haklarımız ihlal edildi. İşsizlik ve sosyal güvencesizlik başta olmak üzere halen devam eden bu ihlallerle tüm KHK’lılar gibi bizler de tek adam rejimi kurmak isteyen siyasal iktidar tarafından “sivil ölüm”e mahkum edildik.

"Savaş politikasını eleştirdik diye örgüt propagandası yapmakla suçlandık"

"İktidarın savaş politikasını eleştirdik diye örgüt propagandası yapmakla suçlandık, ağır ceza mahkemelerinde yargılandık; hukuksuzca cezalandırılan, hatta hapis yatan arkadaşlarımız oldu. 11 Ocak 2016’dan beri maruz kaldığımız baskı, yıldırma ve cezalandırmalar Anayasa Mahkemesi‘nin ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüklere sahip çıkan kararı ile bir nebze olsun hafifledi; hakkımızdaki ağır ceza davaları beraatle sonuçlandı"

"Bu ciddi bir hukuk skandalıdır"

Ardından söz alan Ali Ekber Doğan ise şunları söyledi:

“Bunun bir hukuk yolu olmadığını biliyorduk. Tam tersine, yıllarca hukuka erişimimize engel olan Komisyon 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren başvurularımızın neredeyse tamamıyla ilgili ret kararı verdiğini bizlere tebliğ etti. Komisyon verdiği retlerle, Anayasa Mahkemesi'nin kararını görmezden geldi ve Anayasa'yı tanımadığını ilan etti. Bu ciddi bir hukuk skandalıdır. Bu basın açıklamasının ardından avukatlarımızla birlikte, komisyonla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı da kamuoyuna duyurmak isteriz.”

OHAL Komisyonu'nun ret kararı iktidarın barış akademisyenlerine karşı hak ihlallerinin devamı konusundaki ısrarını gösterdiğine dikkat çeken Doğan, “Baştan sona haksız ve hukuksuz olan bu kararlar, siyasi iktidarın bize yaşatmak istediği “sivil ölüm"e karşı demokratik dayanışmanın, üniversite özerkliğinin yok edilmesine karşı mücadelenin ve akademik özgürlükleri savunmanın yaşamsal önemini bir kez daha hatırlatıyor. Sonuç olarak, OHAL Komisyonunun anayasal suç işleyerek verdiği ret kararlarını reddediyoruz. Gasp edilen haklarımızı geri almak, toplumdan doğadan barıştan yana bilgi üretmeye devam etmek, özerk-demokratik üniversiteyi kurmak için mücadeleyi sürdürdüğümüzü kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Komisyonunuzu da retlerinizi de tanımıyoruz! KHK’ler gidecek biz döneceğiz! Barışı ve akademik özgürlükleri savunmaya devam ediyoruz!” diye konuştu.