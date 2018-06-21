Barış akademisyenleri ‘faşizmden' beraat etti

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen “barış akademisyenlerinden” Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç’ı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “faşizm” konusunu işlediği dersinde “konuk” olarak konuşturduğu gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından cezalandırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal hakkında verilen karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre kendisi de barış imzacısı olduğu için açığa alınan Uysal, bu konuma düşmeden önce DEÜ İktisadi İdari ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki dersine Kılınç’ı davet etti. “Faşizm” konusunun işlendiği geçen yıl 20 Mart tarihli “Karşılaştırmalı Siyaset” dersinin ardından bir öğrenci Uysal’ı BİMER’e şikâyet etti. Üniversite yönetimi, Uysal’a 1 yıl kademe ilerleme ve 5 yıl yönetici olamama cezası verdi.

"Yasaya uygun değil"

Uysal, “Kılınç’ı derse konuk olarak davet etmek ve derste konuşmasını sağlamak suretiyle görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak” gerekçesiyle verilen cezayı mahkemeye taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, barış akademisyenine verilen cezayı yasaya uygun bulmadı ve iptal etti. Kararı geleceğe yönelik “umutla” karşılayan Uysal, “Genelde üniversitede düşünce özgürlüğü, özelde de öğretim üyelerinin ders içeriklerini kendilerinin şekillendirmesi açısından kritik bir karar. Türkiye’de OHAL’le birlikte öğretim üyeleri görevlerinden ihraç edildi, ama onların unvanları, uzmanlıkları ellerinden alınmadı. Onlar hâlâ bilim insanı” diye konuştu.

Uysal’ın avukatı Arif Ali Cangı ise “Üniversite yönetimince verilen cezayla KHK ile atıldığı için Kılınç’ın sanki bilim insanı kimliği de elimden alınmış gibi değerlendirilmişti. Dolayısıyla verdiği ders yasadışı toplantı, onu davet eden Uysal da toplantı organize eden kişi olarak cezalandırılmaya kalkışıldı. Ama mahkeme buna geçit vermedi. Verilen disiplin cezası, her iki bilim insanına yapılan büyük bir saygısızlık ve ayıptı. Mahkeme kararı, DEÜ’yü bu ayıptan kurtardı. Bu tür kararlara hasret kaldık. Umarım bu başlangıç olur."