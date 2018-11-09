Barış akademisyenleri davasında hâkim, sözlerinin haberleştirilmesine tepki gösterdi: Benim de ifade özgürlüğüm var

Barış İçin Akademisyenlerinin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.



Bianet'in sözlerini haber yapmasına tepki gösteren hâkim Tamer Keskin, "BİAT mı ney bir haber sitesinde yazılması ne kadar etik? Benim de ifade özgürlüğüm var" dedi.

Bianet'in haberine göre, bugün (8 Kasım 2018) iki ayrı mahkemede dört akademisyenin duruşmaları görüldü.

Barış İçin Akademisyenlerin yargılanması devam ederken 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) başkanı Tamer Keskin geçen haftaki duruşmada sarf ettiği, “Boğazda oturup viski içmekle olmuyor” cümlesinin medyada yer alması nedeniyle avukatlardan Meriç Eyüboğlu’na sitem etti. Keskin, “Benim de ifade özgürlüğüm var” dedi.

Ne olmuştu?

Tamer Keskin, geçen hafta görülen Ali Kerem Saysel’in duruşmasında avukat İnayet Aksu’yla polemiğe girerek, “Sur, Cizre ve Nusaybin’deki polisle, askerle, halkla da konuşmak lazım. Oralara gitmedim ben” demişti. Aksu’nun ‘gidip görmek gerektiğini’ söylemesinin ardından Keskin devamla, “Ama Beşiktaş’ta boğazda oturup viski içmekle olmuyor. Bildiri yazmak yerine para toplayıp gönderin oradaki insanlara” ifadelerini kullanmıştı.