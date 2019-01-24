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Barış akademisyeni Yonca Demir'e 3 yıl ertelemesiz hapis cezası!

Avukat Eyüboğlu bir açıklama yaparak 'Barış İçin Akademisyen' yargılamalarında bugüne kadar verilmiş en yüksek cezaya tepki gösterdi

24 Ocak 2019 19:06

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçundan yargılanan Barış İçin Akademisyenlerin duruşmaları sürüyor. Bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Ersoy'un ve 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de Bilgi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yonca Demir'in duruşmaları görüldü.

Mahkeme, Yonca Demir'i "üzerine atılı PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu sabit görerek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bianet'in haberine göre mahkeme başkanı kararını, "2 yıl verdik, 3 yıla çıkardık, onu da bozmadık" diyerek açıkladı. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"TMK (Terörle Mücadele Kanunu) 7/2 maddesinin 1. cümlesi gereğince suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, kastın ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak takdiren ve teşdiden 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın atılı suçu basın yayın yolu ile işlediği anlaşılmakla aynı maddenin 2. cümlesi gereğince cezasının yarı oranında artırılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına..."

Duruşmanın ardından akademisyenler ve avukat Meriç Eyüboğlu bir açıklama yaparak 'Barış İçin Akademisyen' yargılamalarında bugüne kadar verilmiş en yüksek cezaya tepki gösterdi.

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