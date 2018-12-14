Barış Akademisyeni Ceren Sözeri'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası!

“Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için yargılanan Evrensel gazetesi yazarı Doç. Dr. Ceren Sözeri’ye “Terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in haberine göre, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla haklarında dava açılan akademisyenlerin yargılanmasına devam edildi. Gazetemizin yazarı Doç. Dr. Ceren Sözeri’nin üçüncü duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sözeri ve avukatı Zeynep Soydan hazır bulundu. Duruşmayı Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve çok sayıda akademisyen izledi.

"Yargılama tarafsız değil"

Mahkeme başkanı Akın Gürlek, Sözeri’ye esas hakkındaki savunmasını sordu. Sözeri, yargılamanın TMK ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek beraatini talep etti. Sözeri mahkeme başkanının sorusu üzerine Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını (HAGB) kabul ettiğini söyledi. Sözeri’nin avukatı Zeynep Soydan da esas hakkında savunma yaptı. Savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirten Soydan, Sözeri’nin “örgüt propagandası yapmak” suçundan yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Soydan, “Suçlama konusu metinde cebir, şiddet ve tehdit içeren unsur yoktur. Metinde, şiddete şiddetle değil hukukla cevap verilmiştir. Yargılama tarafsız değildir. Beraat talep ediyoruz” dedi. Mahkeme başkanı Gürlek, avukatın sözlerini tutanağa “Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz” şeklinde geçirince Soydan, “Bu kadar kısa mı yazacaksınız?” diye sordu. Mahkeme başkanı Gürlek, “Daha önce de söylemiştiniz” yanıtını verdi. Avukat Soydan, daha önce savunma yapmadığını belirtince mahkeme başkanı savunmayı zapta geçirdi. Savunmalardan sonra karar için kısa bir ara veren mahkeme, Sözeri’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"Hukukçu olarak mağdur benim, ne karart verileceğini biliyorum"

Aynı mahkemede Bahçeşehir Üniversitesi imzacılarından Mahmut Çınar’ın üçüncü duruşması görüldü. Duruşmada Çınar ve avukatı Ali Soydan hazır bulundu. Çınar’ın avukatı, suç isnadının TCK 301 maddesindeki suça dönüşme ihtimali olduğunu belirterek mahkemeden durma kararı vermesini talep etti. Duruşma savcısı talebin reddini istedi. Mahkeme, düzenlenen iddianame ve bildiri içeriğini dikkate alarak suç isnadının TMK 7/2 maddesindeki suç olduğu kanaatiyle durma talebini reddetti. Esasa ilişkin son sözleri sorulan Çınar, önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi. Çınar’ın avukatı Ali Soydan, “Bu davada hukukçu olarak mağdur kişi benim. 32 yıllık hukuk deneyimim hiçbir işe yaramayacak. Çünkü ne söylersem söyleyeyim ne karar vereceğinizi biliyorum” dedi. Mahkeme başkanı Gürlek, “Nerden biliyorsunuz farklı kararlar da veriyoruz” diye araya girdi.

"Hukukun uygulanması büyük ikramiyenin çıkması ihtimalinden az"

Avukat Soydan cebinden Milli Piyango bileti çıkararak savunmasını şöyle sürdürdü:

“Maalesef Türkiye’de hukukun uygulanması büyük ikramiyenin bana çıkması ihtimalinden daha az. İddianame dava konusu bildiriden daha ağır bir siyasi bildiri niteliği taşıyor. İddia makamı sanıkların kişisel durumlarıyla ilgili her şeyi dosyaya eklemiştir. İddianame CMK şartlarını taşımamaktadır. Metin iddianame sayılsa da metinde sanık yok. İddianamede müvekkilin ismi sadece başlık kısmında var. Suçla ilgili başkaca bir bağı kurulmamıştır müvekkilin. Siyasi kinle yazılmıştır bu iddianame. ‘Terör bildirisini’ imzalayan kişiler arasında Türkiye’de AİHM yargıcı önerilen bir kişi de vardır. Kişilere göre yargılama yapılmaktadır. Siyasi kinle açılmış bir dava. Ceza hukukunun temel kavramları ihlal edilmektedir. Bildiri suç olsa dahi ifade özgürlüğü sayılmalıdır. Beraat talep ediyorum.”

Soydan’ın savunmasının ardından mahkeme başkanı Gürlek Çınar’a “HAGB kabul ediyor musun” diye sordu. Çınar kabul ettiğini söyledi. Mahkeme başkanı Gürlek, “Avukatın çok iddialı konuştu. Kabul etme o zaman Yargıtay’a götür.” diye karşılık verdi. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme Çınar’a 1 yıl 3 ay ceza vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.