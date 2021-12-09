Barınamıyoruz Hareketi, 12 Aralık'ta Ankara'ya gidiyor

Barınma hakkının ciddi bir maddi yük haline gelmesiyle birlikte bu sorun etrafında birleşerek bir araya gelen gençlerden oluşan Barınamıyoruz Hareketi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM'deki görüşmeleri sırasında Ankara'ya gidiyor.

Sosyal medyadan paylaştıkları video ile "Artık yeter" diyen gençler, 12 Aralık'ta herkesi Ankara'ya davet etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her yılın rutini olan bütçe görüşmelerinin de tarihimizin de farkındayız. Artık onları da planlarını da öğrencileri görmeyen bütçelerini de beklemiyoruz. Artık sadece bir adım atmaya değil, koşmaya niyetleniyoruz. Bizi ittikleri uçurumun kıyısını eşik kabul ediyoruz. Bu eşikten atlayacağız. Ayın 12'sinde ‘yönetenlerin şehrine' Ankara'ya gidiyoruz."

"Yokmuşuz gibi davranamayacaksınız"

Hareketin açıklamasında şöyle denildi:

"Biz bu ülkenin öğrencileriyiz. Haftalar önce sadece 20 kişi bir adım attık. Barınamayan milyonlarca öğrencinin sesini duyurmak için günlerce sokaklarda yattık. Önce yüzlere, sonra binlere ulaştık. Milyonlar bizi, biz de onları duyduk. Ortak hikayemiz tesadüf, akıbetimiz kader değil.

"Yaşadığımız olağanüstü koşullar ve bize yaşatılanlar ise sadece bu zamanların istisnası değil kuralı. Biz yaşayan değil hayatta kalmaya çalışanlarız. Acil ve etkin bir mücadele biçimi yaratılmadığı sürece elimizde kalan ne varsa alınacak olanlarız.

"Sorumluları tanıyoruz. Mücadele biçimimizin sadece bir tepkisellik ve mağduriyet halinden çıkması, tarafların belirginleştirmesi gerektiğini ve Ankara'da bu tarafları açık şekilde göstereceğimizi düşünüyoruz. Sadece sesimizi duyurmaya değil aynı zamanda ‘biz buradayız, bundan sonra yokmuşuz gibi davranamayacaksınız' demeye gidiyoruz.

"Amacımız belli; lütfettikleri kadarını değil hakkımızı alacağız. Her gün yeniden öfkelendiğimiz gündemlerin takipçisi olarak kalmayacağız, bundan sonra gündemleri biz yaratacağız."

12 Aralık'ta TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bütçeleri görüşülecek.