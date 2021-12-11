Barınamayanlar, eylemlerini valilik engeline rağmen Ankara'ya taşıyor: Sunduğunuz rezil geleceğin kölesi olmak dışında bir korku bilmiyoruz

Yetersiz yurt imkanları ve ev kiralarındaki artışı protesto eden üniversite öğrencilerinin başlattığı Barınamıyoruz Hareketi, Ankara’daki eylem çağrıları valilik engeline takılmasına rağmen, "Asılsız, baştan savma açıklamalardan korkmuyoruz. Bu gece yola çıkıyoruz, yarın Ankara'dayız" açıklamasını yaptı.

Barınma sorununa dikkat çekmek için Eylül ayında parklarda yatarak eylemlerine başlayan ‘Barınamıyoruz Hareketi’, 12 Aralık’ta Ankara’da eylem yapacaklarını duyurmuştu. Ancak Ankara Valiliği, eyleme izin vermeyeceğini açıkladı. Açıklamada, “Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17’nci ve 22’nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir" denildi.

Barınamayanlar Hareketi ise, valilik engeline rağmen Ankara'ya gideceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu gece yola çıkıyoruz ve Ankara'ya gidiyoruz" denildi ve dayanışma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sunduğunuz rezil geleceğin kölesi olmak dışında bir korku bilmiyoruz. Bu yüzden geri dönmüyoruz ve asılsız, baştan savma açıklamalarından da korkmuyoru. Bu gece yola çıkıyor ve Ankara'ya gidiyoruz. Bize bu ülkenin gençleri olarak güvenin. Onlara insanca yaşayacak bir yer dahi bulamadığımız bu düzeni kabul edeceğimizi düşündükleri için ne kadar yanıldıklarını gösterelim. "