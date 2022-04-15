Barınaktaki köpeklerin kavga ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı; Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yasaklı ırkların yaşam alanlarını iyileştirme adımı geldi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yasaklı ırk köpeklerin bulunduğu doğal yaşam alanında yapılan yeni düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yasaklı ırk köpeklerin kendi aralarında yaşadıkları kavgalar nedeniyle yaralanmalarının ve zarar görmelerinin önüne geçmek için köpek başına 1 kulübe, suluk ve yemek kabı olacak şekilde yaşam alanlarında düzenleme yapıldığı belirtildi.

Belediyeye ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle inşa edilen Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda, tehlikeli ırk köpeklerinin birbirine saldırı anını, bir hayvansever cep telefonuyla kaydedilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince tutanak tutulurken, Büyükşehir Belediyesi, olayın tekrarlanmaması için önlem alacaklarını belirtmişti. Belediyeden söz verilen adım geldi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığının 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu gereğince tehlike arz eden hayvanların yasaklanması sonucu çok sayıda yasaklı ırk, Defne’deki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize bırakılmıştır. Ayrıca yetkili kurumlar tarafından teslim edilen ve sokaklardan toplanan yasaklı ırk hayvanların da eklenmesiyle birlikte bakımevimiz, kapasitesinin üzerindeki bir sayıda hayvana ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

Söz konusu durumu tersine çevirmek, barınağımızdaki hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini aksatmamak üzere yaklaşık 100 yasaklı ırk köpek Yayladağı Yukarıokçular Mahallesi’ndeki doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde nakledilmiştir.

Yukarıokçular’daki bu yeni tesis, doğal yaşam alanı olarak düzenlenmiş, hayvanların rahat hareket edebileceği ve serbestçe dolaşabileceği biçimde tasarlanmıştır.

Ancak, maalesef çoğunluğunun dövüşmeye odaklı yanlış yetiştirilme biçimleri ve bu ırk köpeklerin doğasından kaynaklı saldırganlığa yatkın hayvanlar olmaları sebebiyle, köpeklerin kendi aralarındaki kavgalar sosyal medyaya yansımış ve yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür.

Kavgaların bir daha yaşanmaması ve köpeklerin birbirine zarar vermemesi için doğal yaşam alanının bölümlendirilerek hayvanların birbirinden ayrılmaları zaruri hale gelmiştir. Bu çerçevede çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Uygun şartlar sağlanana kadar köpek başına 1 kulübe, suluk ve yemek kabı olacak şekilde alanda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Köpekler tasmalanarak bağlanmış ve birbirlerine zarar vermelerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.”