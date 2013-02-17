Barholomeos: Okulumuz nerede? Din özgürlüğümüz nerede? İnsan hakları nerede?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada'da açılması planan Ruhban Okulu için "Modern bir Türkiye'de bir ilim yuvasının 42 sene boyunca kapalı tutulması kolayca anlaşılacak bir durum değil. Yeni bir komisyon kurulmuş ama biz medyadan öğreniyoruz. Yani bu komisyonda Patrikhane'nin temsilcisi yok, sesi yok. Sanki biz muhatap değiliz" dedi.

Milliyet gazetesinden Pelin Batu'ya konuşan Bartholomeos, Heybeliada'daki Ruhban Okulu için şöyle konuştu:

"Atatürk kapatmadı, İnönü, Menderes kapatmadı. 1971’de anormal bir siyasi durum varken Ankara’da kapatıldı. Ve o zamandan bugüne kadar çok umut verildi bize. Birkaç defa heyecanlandık, açıldı, açılacak diye. Bu 42 sene boyunca biz okulumuzu arıyoruz. Okulumuz nerede? Din özgürlüğümüz nerede? Eğitim özgürlüğümüz nerede? İnsan hakları nerede? Lozan nerede? Çünkü Lozan’da bir madde var. Diyor ki; ‘Türkiye’deki azınlıklar kendi paralarıyla din eğitimi veren okullar açabilirler’. Biz yeni bir okul istemiyoruz. Eski okulumuzun iade edilmesini, tekrar faaliyete geçmesini istiyoruz. Sayın Hüseyin Çelik gerek Milli Eğitim Bakanıyken gerek Fener’deki Kırmızı Mektep’te Yunan mevkidaşı ile bir toplantıda konuşurken, o okulun 550’inci yıldönümü kutlanırken, (İstanbul’un fethinden bir sene sonra kuruldu Fener’deki Kırmızı Mektep), dedi ki; ‘Bu okulun kapatılması yanlıştı, açılmaması da yanlıştır.'"



'Özal'ın mezarını ziyaret ediyorum'



8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde, 1991 yılında patrik seçildiğini belirten Bartholomeos, "Müsait olduğum zaman ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’da kabrine gidiyorum. Dua okuyorum, çiçek koyuyorum. Korumam biliyor, beraber gidiyoruz. Şükranlarımızı tekrar tekrar bildirmek için" dedi.

Özal'ın 1991 yılındaki Patrik seçimlerinde listeye müdahale etmediğini söyleyen Barholomeos, "1991’de Patrik seçiminde aday listesinde kimsenin silinmediği için müteşekkiriz, çünkü bazen siliniyor sebep gösterilmeksizin. 1991’de kimse silinmedi. Onun için de teşekkür ettim rahmetli Özal’a seçildiğim zaman. Ve dedi ki; ‘Mesut Yılmaz’a talimat verdim, Rum vatandaşlarımızı serbest bırakın, yeni Patriklerini kendi örf ve adetlerine göre seçsinler ve kimse karışmayın.’ Ve böylece kimse silinmedi" diye konuştu.



'Başbakan Erdoğan'a müteşekkiriz'



Bartholomeos, Gökçeada'da Rum okulunun açılmasını ve gelecek Patrik seçiminin 40-45 kişi arasında yapılmasını çok olumlu bulduklarını dile getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu söyleyen Bartholomeos sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başbakanımıza müteşekkiriz. Fakat diğer bahsettiğim konular bizi yıpratıyor, üzüyor. Ve bizim ikinci sınıf vatandaş olduğumuza dair bir intiba yaratıyor bize ve yabancılara. Yani buraya büyükelçiler geliyor, yabancı başbakanlar, devlet başkanları geliyor. Soruyorlar; 'Nasıl?' Anlatıyoruz, hakikatleri söylüyoruz. Türkiye’yi kötülemek değil, nasıl size anlatıyorum, hakikatleri onlara da anlatıyorum. Bütün bunları anlamakta zorlanıyorlar; ‘Nasıl olur, nasıl olabilir?’ Bir süre öncesine kadar bir yabancı şahsiyet, siyasetçi, bize gelmek istediği zaman Dışişleri veya diğer Türk makamları bırakın kolaylık göstermelerini engel olmaya çalışıyorlardı; ‘Patrikhane’de ne işiniz var, niye gidiyorsunuz’ diye."