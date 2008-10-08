Bardot'un mektubu Palin'i kızdıracak

Fransız sinemasının eski yıldızlarından Brigitte Bardot, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Sarah Palin'e hitaben kaleme aldığı açık mektupta, "İnşallah seçimi kaybedersin" dedi.



"Tabiata saygı adına dilerim, 4 kasım seçimini kaybedersiniz; kazanan dünya olur" diyen Bardot, mektubunda şu hakaretamiz cümlelere yer verdi:



"Hanımefendi,



Küresel ısınmada insanoğlunun sorumluluğunu inkar ederek, insanların silahlanması uğrunda mücadele vererek, insanı şaşkınlığa garkeden ahmakça açıklamalar yaparak kadınların yüzkarası oldunuz... Siz tek başınıza tam bir çevre tehdidi ve felaketisiniz..."



“Saygı gösterme beceriksizliği sergiliyorsunuz”



Hayvan hakları savunucusu olarak da ün kazanan Bardot, Sarah Palin'in kuzey kutbunda petrol sondajı yapılmasını savunduğunu ve küresel ısınma yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kutup ayılarının korunması fikrine itiraz ettiğini hatırlattı ve "Bütün bunlar, sizin sorumsuzluğunuzu ve hayvan hayatını koruma veya en azından ona saygı gösterme beceriksizliğinizi gözler önüne seriyor" ifadesine yer verdi.



Alaska valisi Palin'in parti kurultayında konuşurken latife yaparak kendisini "rujlu pitbulla" benzettiğini de hatırlatan 74 yaşındaki Bardot, mektubunu "Rica ederim, kendinizi köpeklerle kıyaslamayın. Emin olun ki; hiçbir pitbull, hiç bir köpek, hiçbir hayvan sizin kadar tehlikeli olamaz..." diyerek bitirdi.

