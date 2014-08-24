Bardarbunga faaliyete geçti, İzlanda kırmızı alarm verdi

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in 320 kilometre doğusunda, yerleşim yeri bulunmayan ıssız bir bölgede bulunan Bardarbunga yanardığının faaliyete geçmesi üzerine, İzlanda makamları yanardağ çevresindeki 100 deniz milini kapsayan alanı "uçuşa yasak bölge" ilan etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avrupa'nın en büyük buzulu olan Vatnajokull'un üstündeki yanardağda geçen hafta da binlerce küçük deprem meydana gelmişti. Sismik faaliyetler üzerine İzlanda Sivil Savunma Teşkilatı'ndan bilim adamları bugün öğleden sonra yanardağ etrafında havadan incelemelerde bulunmuşlardı. İncelemelerden sonra yapılan açıklamada yüzeyde yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin görünür bir işarete rastlanmadığı bildirilmişti.

İzlanda makamları yine de bir tebdir olarak uçuş alarm durumunu kırmızıya yükseltmişti. Ülkedeki 5 kademeli alarm sisteminin en üst seviyesi olan kırmızı alarm "atmosfere önemli oranda volkan külü püstürme" tehlikesi olduğu anlamına geliyor. İzlanda'daki Meteoroloji Bürosu yanardağ bilimci Melissa Pfeffer, yanardağın faaliyete geçmeye başlamasının ardından yaptığı açıklamada, sismik verilerin yanardağdaki magma tabakasının, buzulun içindeki Dyngiujokull adı verilen buz tabakasını erittiğinin işareti olduğunu söyledi.

Yanardağdaki faaliyetin 100 ila 400 metre kalınlığındaki buzu ne zaman tam olarak eriteceğini ve havaya sıcak buhar ve volkan külü püskürteceğini kestirmenin zor olduğunu ifade eden Pfeffer, buz tabakasının erimesinin 1 gün sürebileceğini veya yanardağdaki faaliyetin Vatnajokull buzulunun altında kalmaya devam edebileceğini belirtti.



İzlanda'daki yanardağların faaliyete geçmesi ülkedeki oldukça gelişmiş acil durum önlemleri sayesinde can kaybına yol açmasa da, etkisini tüm dünyada hissettiriyor.

Ülkede 2010 yılında faaliyete geçen Eyyafyallayökül yanardağının havaya püskürttüğü volkan külleri, 100 binden fazla uçak seferinin iptaline ve uluslararası uçuşlarda bir hafta boyunca büyük bir kaos yaşanmasına neden olmuştu.



Havacılık yetkililerinin, yanardağın püskürttüğü volkan küllerinin uçak motorlarına zarar vereceği korkusuyla Nisan 2010'da Avrupa hava sahasını 5 günlüğüne uçuşlara kapatması sonucu milyonlarca insan havaalanlarında mahsur kalmıştı.