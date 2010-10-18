Bardakoğlu: Yeterli kurbanlık var

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, bu yıl kurban kesimini engelleyecek bir hayvan sıkıntısının olmadığını açıkladı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, kurban kesimiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, hayvan stokunda bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “Kurban kesimini engelleyecek hayvan sıkıntısı yok” dedi.

Bardakoğlu, hiçbir ibadetin diğerinin yerine geçmeyeceğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, basına yaptığı açıklamada gerektiği taktirde "Kurban kesmeyin" çağrısı yapabileceğini ifade etmişti.



