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Bardakoğlu: Diyanet sıradanlaştı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet'in 3 Mart 1924'ten sonraki yıllarda sıradanlaştığını söyledi.

04 Mart 2009 02:00

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Diyanet'in 3 Mart 1924'ten sonraki yıllarda sıradanlaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, laiklik ilkesiyle ilgili önemli kanunların kabul edildiği 3 Mart 1924 ile başlayan süreçle ve Diyanet'in konumuyla ilgili dikkat çekici bir yorum yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bardakoğlu, "3 Mart kanunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı için öngördüğü itibarlı konumun ve sistemin, ileri dönemde çok iyi algılandığını söylemek zordur. İleri dönemlerde kurumun giderek sıradanlaştırıldığını görüyoruz" dedi. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nca, 3 Mart 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinin 85'inci yılı nedeniyle panel düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 85 yılını anlatan Bardakoğlu, Başkanlığın laiklik değerlerine bağlılık ve siyasetin dışında kalmada "genel olarak başarılı sınav verdiğini" belirtti.

Bardakoğlu şunları söyledi: "Ancak, laikliğin iki taraflı yükümlülük getirdiğini, devletin ve siyasetin de din işlerine karışmaması gerektiğini hatırlarsak, kurumun çok uzun olmayan tarihinde, diğer yönde aynı başarıdan söz etmek mümkün değildir." Dini ve gündelik siyasi çekişmelerin kısırlaştırıcı ortamından uzaklaştırmak için titiz davrandıklarını ifade eden Bardakoğlu, "Ancak, 3 Mart kanunlarının Diyanet İşleri Başkanlığı için öngördüğü itibarlı konumun ve sistemin, ileri dönemde çok iyi algılandığını söylemek zordur. Hatta ileri dönemlerde kurumun giderek sıradanlaştırıldığını görüyoruz" serzenişinde bulundu.

Yok edici girdap

Bardakoğlu'nun verdiği mesaj, "3 Mart 1924 Kanunlarına Yeniden Bakmak" başlığıyla kurumun internet sitesine de konuldu. Bardakoğlu, şu mesajı verdi: "AB'ye üyelik ve küreselleşme sürecinin hız kesmeden sürdüğü ve bizi yarınlara hazırlanmaya zorladığı şu günlerde keşke, popüler kültürün bütün değerleri buharlaştıran rüzgârından, kontrolsüz dünyevileşmenin yok edici girdabından, büyük kavramlarla ve iddialı biçimde yaptığımız sığ tartışmalardan, kendimizi merkeze alan önyargılı ve incitici tavırlardan kurtulabilsek." Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da 3 Mart'ta, Hilafet ile Evkaf Vekaletleri ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti'nin kaldırıldığını, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulduğunu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildiğini anımsatarak, bunların toplumu doğrudan doğruya ilgilendirdiğini söyledi.

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