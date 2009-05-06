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Bardakoğlu: Bu bir vahşet

06 Mayıs 2009 17:23

Mardin'deki Bilge köyündeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden köy imamı Hacı Kazım Ozan'ın cenazesi Ankara'nın Beypazarı ilçesine toprağa verildi.

Ozan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Beypazarı Devlet Hastanesi'nden alınarak önce evine daha sonra benzinlik mevkinden itibaren omuzlarda Beypazarı Merkez Yeni Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından Ozan için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kazım Ozan'ın babası İzzet Ozan, akrabaları, vatandaşlar ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da katıldı.

Bardakoğlu, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, insanın hayatının sonunda önemli olan şeyin "Allah'ın huzuruna ak bir alınla çıkması" olduğunu söyledi. "Burada bir ciğerparemizi, canımızı katliama kurban verdik" diyen Bardakoğlu, Ozan'ın da ak bir alınla Allah'ın huzuruna gönderildiğini söyledi.

Dünyanın bir cinnet hali baskısı altında olduğunu ifade eden Bardakoğlu, insanların kalplerinin katılaştığını söyledi.

Kalplerden şefkat ve rahmetin çekildiğini dile getiren Bardakoğlu, "Bu olayı sadece kin, intikam duyguları veya töreyle izah etmek mümkün değil. Bu bir cinnet, vahşet ve gözü dönmüşlük halidir. Toplumun önde gelen gelen insanlarının başları ellerini arasına alıp düşünmesinin zamanı geldi" diye konuştu.

Ozan'ın ailesine başsağlığı dileyen Bardakoğlu, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Daha sonra cenaze arabasına kadar omuzlarda taşınan Ozan'ın cenazesi, Beypazarı Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Defin işlemi sırasında fenalık geçiren bir kişiye mezarlık bölgesinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

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