Bardakoğlu: Başörtüsü özgürlük sorunudur

T24 - Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu başörtüsünün laiklik ya da modernite sorunu olmadığını, özgürlük sorunu olduğunu söyledi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu NTV'de türban, imamların kanaat önderi olması, kurban ve din dersleri konusundaki soruları cevapladı.

Bardakoğlu başörtüsünün bir özgürlük sorunu olduğunu belirtti ve pozitivist bir laikliğin kendisine zarar vereceğini savundu.

Bardakoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satırbaşları şöyle;

"Başörtüsü sorusunun din ile irtibatını görmemek için dini bilmemek ve Türkiye’de yaşamıyor olmak gerek. 14 asırdır kadınlar dini vecibe gördükleri için başlarını örtmüşlerdir. Kurumumuz da her dönemde 'başörtüsü örtülmeli' demiştir.

Para veya baskı ile başörtüsü takılıyor demek yanlıştır. Bu tür yorumlar bizi üzmektedir. Tüm dünyada milyonlarca kadın başörtüsü takmaktayken bunun baskı ya da para ile yapıldığı söylenmemeli.



'Başörtüsü ön şart değildir'

Başörtüsü dini bir vecibedir, bir kadının başörtüsünü takması Müslümanlığın ön şartı değildir. Bir kadın başını örtse de örtmese de kendisinin Müslüman olduğunu söylüyorsa Müslümandır.

Başörtüsü konusunu ve kadınların başlarını açmasını, Türk kadınlarının modernleşmesi olarak görmemek lazım. Bu görüş son derece yanlıştır.

Başörtüsü laiklikle karşı karşıya getirilmemelidir. Pozitivist bir laiklik Türkiye için yanlıştır. Bunun en büyük zararı laiklik kavramına olmuştur. Sınırlayıcı laiklik ile başörtüsünü engellemeye çalışırsak, laikliğe haksızlık yapmış oluruz.

Başörtüsünün dini konusunu açıklamaya yetkili kurum Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Bu sorun laiklik ve modernite olarak ele almak son derece yanlıştır.

Geçmişte kimse kimsenin dindarlığına karışmazdı. Artık daha iyi bir noktadayız zira sorun özgürlük olarak algılanıyor. Özgürlükten korkmamak ve birbirimizin özgürlüklerine saygı duymamız gerek.



29 Ekim ve kamusal alan sorunu

Özgürlükler konusunda tarihimize ve bugünkü Batı’ya bakmak gerek. Alman Cumhurbaşkanı, 'Müslümanlar bizim parçamızdır' dedi. Bir insanın farklı dinleri onaylaması için o dinden olması gerekmez, iyi bir insan olması yeterlidir.

Bu topluma başörtüsü gökten gelmedi. Bizim insanlarımız yıllardır başlarını örter. Birbirimizin dindarlık kimliklerini sorgulamamak lazım. Toplumsal hayatta özgürlüklerin yayılması lazım.

İçkinin haram olduğunu söylesek de Türkiye’de her yerde içki satılır. Diyanet Başkanlığı totonun, lotonun, bahis oyunlarının günah olduğunu söylese de herkes oynuyor.

Başörtüsü bizim toplumumuzun bir gerçeğidir.

Bir Alevi kardeşimizin talebini karşılamak için Alevi olmamız da şart değildir.



İmamlar kanaat önderi olsun

Herkesin topluma yol göstermesine razıyken, imamların olmasını istememek yanlıştır. İmamın görevi sadece caminin dört duvarı arasında değil, her yerdedir.

İmam herkes ile ilgilenmeli. Biz 24 saat din görevlisi bulunabilsin istiyoruz.



Kurban kesilecek kadar stok var

Kurban bir ibadettir, her ibadet kendince sevaptır. Kurban rezervi şu an yeterli olduğu için kurban kesilmeli. Bugün Türkiye’nin stokları kurban kesimi için uygundur.

Türkiye’de her yıl kesilen hayvanların çok küçük bir bölümü kurban için kesilir. Kurban ibadetine engel olmayalım.

Kurban sayesinde yılda bir kez et göreb aileler var, onların rızkını kesmeyelim. Vekalet ile kurban olmaz. Dinen doğru değildir. Ama dişi ve hamile hayvanlar kesilmemelidir.



Alevilerin temsili ve din dersleri



Din işleri ayrım yapmaz. Bu tartışmaları yaptıkça ayrımlar derinleşiyor.

Din Kültürü dersi zorunlu olmaya devam etmelidir. Çağdaş insanın din konusunda bilgi sahbi olması günün gereğidir."