Barda tanıştığı kızın yüzünü ve gözlerini yedi

Galler'in Caerphilly kasabasında 34 yaşındaki Matthew Williams'ın bir barda tanışıp otel odasına davet ettiği 22 yaşındaki satış görevlisi Cerys Yemm'in "gözlerini ve yüzünün bir kısmını yerken" yakalandığı ortaya çıktı



Birce Bora'nın Hürriyet'tee yer alan haberine göre, eski kız arkadaşına saldırdığı için 5,5 yıl hapis cezası alan Williams’ın saldırıdan sadece iki hafta önce hapisten çıktığı ve halen gözetim altında olması gerektiği de belirtildi.

Emniyet yetkilileri, saldırı Williams’ın hapisten çıkmasından sonraki 30 gün içinde gerçekleştiği için güvenlik güçlerinin olayda ihmalinin olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Olayı gören polislere psikolojik tedavi

Kentte “vahşi eğilimleri olan korkutucu biri” olarak tanınan Williams’ın hapisten çıktıktan sonra olayın gerçekleştiği Sirhowy Arms Oteli’nde konaklamaya başladığı belirtildi.

Otelin genellikle sosyal yardım kurumları tarafından evsizler ve eski mahkumlar için geçici bir konaklama mekanı olarak kullanıldığını belirten polis yetkilileri, “otelde kalanların odalarına misafir kabul etmesinin yasak olduğunu” söyledi.

Olay gecesi Williams’ın odasına bir misafir getirdiğini fark eden otel güvenliğinin, zanlının odasına gittiği ve onu genç kadının gözlerinden birini yerken bulduğu açıklandı.

Otel güvenliğinin hemen polisi aradığı ve gelen yetkililerin kokain etkisinde olan Williams’a şok tabancasyla müdahale ettiği belirtildi.

Yetkililer, olaya müdahale eden polis memurları ve otel güvenliğinin gördükleri sahnelerden derinden etkilendiğini ve şu an terapi görmekte olduğunu söyledi.

Williams’ın ailesi olayın ardından bir basın bildirisi yayımlayarak, “Masum bir kadının bu şekilde öldürülmesinin onları şoka uğrattığını ve çok üzgün olduklarını” söyledi ve hem kurban hem de ailesi için dua ettiklerini belirtti.

Yemm’in ailesi ise kızlarının ölümünden “Williams’ı kontrol altında tutmayan güvenlik görevlilerini sorumlu tuttuklarını” belirtti ve sorumluların cezalandırılmasını istediklerini açıkladı.