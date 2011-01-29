-BARDA ALACAK KAVGASI İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Kadıköy'de bir barda alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bostancı Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren bir barda, gece yarısından sonra müteahhit olduğu belirtilen İsmail S. ile daha önce aralarında alacak meselesi bulunduğu ifade edilen Gökhan Ö. ve Volkan S. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan Ö. ve Volkan S'nin yanında oturduğu öne sürülen bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu İsmail S. omuzundan, Gökhan Ö. de kolundan yaralandı. Volkan S. ise darbedildi. Yaralılardan İsmail S. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gökhan Ö. ile Volkan S. ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan silahlı kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kişiye ait olduğu öne sürülen 34 DJ 7344 plakalı otomobil de incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.