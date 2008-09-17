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Ekonomi

Barclays, Lehman'ın bir bölümünü alacak

İngiliz Bankası Barclays'in iki gün önce iflasını açıklayan yatırım bankası Lehman Brothers'ın bir kısmını 1,75 milyar dolara almaya karar verdiği açıkla

17 Eylül 2008 03:00

İngiliz Bankası Barclays'in iki gün önce iflasını açıklayan yatırım bankası Lehman Brothers'ın bir kısmını 1,75 milyar dolara almaya karar verdiği açıklandı.

İnternet sitelerinde çıkan haberlere göre Barclays, Lehman Brothers'ın New York'taki merkez ofisi ve New Jersey'deki iki veri merkeziyle birlikte bankanın Kuzey Amerika'daki bazı yatırım bankacılığı ve menkul kıymet alım-satımı işlerini 250 milyon dolar nakit vererek toplam 1,75 milyar dolara alacak.

Haberlerde, Barclays'in Lehman'ın bir bölümünü almasıyla 10 bin kişinin işsiz kalmasının önleneceği, ancak Lehman yetkililerinin görüşmelerde ümit ettikleri miktarı alamadıkları belirtildi.

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