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Ekonomi

Barclays kâr, BNP zarar bekliyor

Barclays yıllık 7.3 milyar dolarlık vergi öncesi kâr açıklayacak. BNP Paribas ise 1.8 milyar dolarlık zarar bekliyor.

26 Ocak 2009 02:00

İngiliz bankası Barclays yıllık 7.3 milyar dolarlık beklentinin üzerinde vergi öncesi kâr açıklayacak. BNP Paribas ise 1.8 milyar dolarlık zarar bekliyor.

İngiliz bankası Barclays PLC, 2008’de vergi öncesi kârının 5.3 milyar sterlinin (7.31 milyar dolar) üzerinde olmasının beklendiğini ve 8 milyar sterlinlik aktif silme işlemlerini de içerdiğini belirtti.

Barclays’in, çalışanları, müşterileri ve hissedarlarına gönderdiği açıklamada, “Yıllık bazda piyasa beklentisi olan 5.3 milyar sterlinin oldukça üzerinde vergi öncesi kâr açıklayacağız” denildi.

Barclays hisseleri son iki hafta içinde değerlerinin üçte ikisini yitirmişti. Banka, özel sektörden veya İngiltere hükümetinden sermaye aramadığını belirtmişti.

BNP Paribas zarar bekliyor

Piyasa değerine göre Fransa’nın en büyük bankası olan BNP Paribas, dördüncü çeyrekte aktif silme işlemleri sonrasında zarar açıklamayı beklediğini ve risk maliyetinin arttığını belirtti. BNP Paribas, dördüncü çeyrekte 1.4 milyar Euro (1.8 milyar dolar) zarar tahmin ettiğini belirtti.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada “Dördüncü çeyrekte sermaye piyasalarında, özellikle de borsa da sert hareketler görüldü” denildi.

BNP Paribas, kurumsal ve yatırım bankacılığı biriminin artan risk maliyetinden ötürü dördüncü çeyrekte 2 milyar euro civarında vergi öncesi zarar açıklamasını beklediğini belirtti.

Banka ayrıca Fransa hükümetinin bankacılık sektörüne sunduğu destek paketinin ikinci aşamasına da katılacağını ve paket kapsamında seviye 1 (Tier 1) sermaye oranını yüzde 7.5’ten yüzde 8 dolayına çıkarmayı planladığını belirtti.

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