T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Barclays cezayı kabul etti

Banka, 1995 ve 2006 yılları arasında Küba, İran, Libya, Sudan ve Myanmar ile görüşmeler yaptığı konusunda sorumluluğu kabul etti.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Barclays Bank Plc, Küba, İran, Libya, Sudan ve Myanmar'ın finansal ödemelerine olanak sağladığı suçlamasında ABD Adalet Bakanlığı ve New York otoriteleri ile uzlaşarak, 298 milyon dolar (232 milyon avro) ceza ödemeyi kabul etti.

Londra merkezli Barclays varılan uzlaşma çerçevesinde 149 milyon doları ABD Adalet Bakanlığı'na ve 149 milyon doları New York Eyaleti Bölge Savcılığı'na olmak üzere toplam 298 milyon dolar ceza ödeyecek.

Anlaşmayı, Federal bir yargıcın onaylaması gerekiyor.

Banka, 1995 ve 2006 yılları arasında Küba, İran, Libya, Sudan ve Myanmar ile görüşmeler yaptığı konusunda sorumluluğu kabul etti.

ABD Hükümeti, söz konusu beş ülkeye ekonomik ve ticari yaptırımlar uyguluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24