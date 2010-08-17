Barclays cezayı kabul etti

T24- Barclays Bank Plc, Küba, İran, Libya, Sudan ve Myanmar'ın finansal ödemelerine olanak sağladığı suçlamasında ABD Adalet Bakanlığı ve New York otoriteleri ile uzlaşarak, 298 milyon dolar (232 milyon avro) ceza ödemeyi kabul etti.

Londra merkezli Barclays varılan uzlaşma çerçevesinde 149 milyon doları ABD Adalet Bakanlığı'na ve 149 milyon doları New York Eyaleti Bölge Savcılığı'na olmak üzere toplam 298 milyon dolar ceza ödeyecek.

Anlaşmayı, Federal bir yargıcın onaylaması gerekiyor.

Banka, 1995 ve 2006 yılları arasında Küba, İran, Libya, Sudan ve Myanmar ile görüşmeler yaptığı konusunda sorumluluğu kabul etti.

ABD Hükümeti, söz konusu beş ülkeye ekonomik ve ticari yaptırımlar uyguluyor.