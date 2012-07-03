Barclays bankasında ikinci istifa

İngiltere'nin en büyük bankalarından biri olan Barclays bankasının Yürütme Kurulu Başkanı Bob Diamond, bankalararası kredi faizleri ile ilgili ortaya çıkan usulsüzlük nedeniyle istifa etti.

Geçen hafta Barclays bankasına bu uygulamaları nedeniyle 450 milyon dolar civarında rekor seviyede ceza verilmiş ve bankanın başkanı Marcus Agius da Pazartesi günü istifasını açıklamıştı.

İstifa mektubunda Diamond "geçen hafta açıklanan olayların Barclays ve çalışanlarına ilişkin yarattığı izlenimin gerçekten bu kadar uzak olması üzüntü verici" dedi.

Diamond, Çarşamba günü bir parlamento komisyonuna faiz manipülasyonu skandalı ile ilgili ifade verecek.

Maliye Bakanlığı Sekreteri Danny Alexander BBC'ye yaptığı açıklamada Diamond'ın istifasını "doğru karar" olarak değerlendirdi.

Barclays faiz oranları ile oynadı

Skandalın ardından Barclays'in hisseleri yüzde 15 değer kaybetmişti.

Barclays'teki yolsuzluk iddialarının ardından, soruşturma altında olan diğer 20 kadar bankanın hisseleri de düştü.

Londra Bankalararası Faiz Oranı (Libor), Londra'daki bankaların birbirlerine faiz verme oranını ifade ediyor.

Baclays'in daha düşük faiz üzerinden borçlandığı izlenimi vererek, bankanın durumunu olduğundan daha iyi gösterip haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Barclays'in kredi kartlarından bireysel kredilere, havale masraflarından piyasaya kadar pek çok değeri etkileyen bankalararası ortak faiz oranlarını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Hükümetin önümüzdeki günlerde skandalla ilgili başlatacağı detaylı soruşturma halka açık olmayacak. (BBC Türkçe)