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Spor

Barclays ATP Tour'da zafer Andy Murray'nin

Britanyalı tenisçi Andy Murray, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı

25 Kasım 2016 17:12

İngiltere'nin başkenti Londra The O2 Arena’da düzenlenen dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’nde Andy Murray, son dört yılın şampiyonu Novak Djokovic’i 2-0 yenerek turnuvada ilk kez şampiyon oldu.

Garanti Koza'nın gold sponsoru olduğu Barclays ATP World Tour Finali'nde dünya 1 ve 2 numaralarını karşı karşıya getiren final maçının galibi Andy Murray oldu.

Britanyalı tenisçi, rakibi Novak Djokovic'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

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Andy MurrayNovak DjokovicBarclays ATP World Tour

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