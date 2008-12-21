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Ekonomi

Barclays: 18 ayda normale döneriz

İngiliz Barclays bankası, bankaların kredi verme konusunda normale dönmesinin 1-2 yılı alacağını bildirdi.

21 Aralık 2008 02:00

İngiliz Barclays bankası, bankaların kredi verme konusunda normale dönmesinin 1-2 yılı alacağını bildirdi.

Barclays Üst Yöneticisi John Varley, BBC televizyonuna verdiği demeçte, bankaların kredi vermeyi sürdürdüğünü, ancak ekonomide borç miktarında bir azalmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Varley, ''Sanırım, kredi vermedeki azalma sürecinin en azından gelecek 12 aylık, belki 24 aylık süreçte sona ereceğini göreceğiz. Bu ıstıraplı bir süreç, bu dünyanın kesinlikle geçmesi gereken bir süreç'' dedi.

Varley, ''Varlık fiyatları istikrara kavuştuğunda, o zaman finansal ekonominin düzeldiğini göreceğiz. Ve bu ne zaman olacak? Bu gelecek 18 aylık süreçte olacak'' diye konuştu.

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