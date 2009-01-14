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Ekonomi

Barclay bankası 2170 çalışanı çıkarıyor

İngiltere'nin 4. büyük bankası Barclays PLC, kriz nedeniyle 2 bin 170 kişiyi işten çıkarıyor

14 Ocak 2009 02:00

İngiltere'nin 4. büyük bankası Barclays PLC, küresel ekonomik kriz nedeniyle yatırım bankacılığı, fon yönetimi ve bireysel bankacılık bölümlerinden 2 bin 170 kişiyi işten çıkaracak.
İşten çıkarmalar, bankanın toplam işgücünün yüzde 7'sini temsil ediyor.
İşten çıkarmaların 1.300'ünün Barclays Capital'den, 500'ünün Barclays Wealth'den ve 370'inin ise Global Investors bölümlerinden olacağını belirtti.
Küresel kredi krizi nedeniyle Eylül'den başlayarak GMAC, HSBC, Commerzbank, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Credit Suisse, Nomura, American Express ve birçok diğer banka binlerce kişiyi işten çıkardı.
Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezine göre, geçen yıl İngiltere'de finans sektöründe işini kaybedenlerin sayısı 28 bin kişiye ulaştı. Merkez bu yıl da 34 bin kişinin işini kaybetmesini bekliyor.

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