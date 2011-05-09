-BARCELONA'YI FİNALE THY UÇURACAK MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Şampiyonlar Ligi finaline Barcelona takımının bordo-mavili uçakla ücretsiz taşınacağını söyledi. Barcelona'nın resmi sponsorlarından olan THY, Manchester United ile Barcelona takımları arasında 28 Mayıs tarihinde Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçıyla ilgili açıklama yaptı. İspanyol Haber Ajansı'nın (EFE) verdiği haberde, THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, Barça'nın renkleri olan bordo-mavi boyalı uçakla Barcelona'dan takımı Londra'ya götüreceklerini ifade etti. İspanyol gazetecilere açıklama yapan Topçu, ''Londra seyahati, sponsorluk anlaşmamızın dışında kalıyor ancak finale kalmasının şerefine kulübe hiçbir bedel ödettirmeden bu uçakla seyehat edilmesi olasılığını sunuyoruz. Finale kalmalarından dolayı çok gururluyuz'' dedi.