Barcelona'ya Ousmane Dembele transferinde mutlu son

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Ousmane Dembele'yi Borussia Dortmund'dan 105 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Pazar günü şehre gelecek olan Fransız futbolcu, pazartesi sağlık kontrolundan geçip imza atacak. Mayıs ayında 20'nci yaş gününü kutlayan forvetin serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; kulüpten yapılan açıklamada Borussia Dortmund'a 105 milyon Euro ve bonuslar ödeneceği belirtildi. Pazar günü Barselona'ya gelecek olan Fransız futbolcu, pazartesi sağlık kontrolundan geçip beş yıllık sözleşmeye imza atacak. Mayıs ayında 20. yaş gününü kutlayan forvetin serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olduğu da açıklamada yer aldı.

Barcelona'nın internet sitesinde futbolcu hakkında şu bilgiler verildi: Fransa’nın Vernon kentinde, 15 Mayıs 1997 tarihinde doğan Ousmane Dembélé'yi Rennes scoutları 13 yaşındayken keşfetti. Alt yapıda dört yıl oynadıktan sonra henüz 17 yaşındayken, Angers karşısında ilk Ligue 1 maçına çıktı. İki hafta sonra Bordeaux’ya ilk profesyonel golünü attı.

2016 yazında 15 milyon Euro bonservisle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Almanya'da ilk sezonunu 10 gol ve 20 asistle tamamladı. Sarı-siyahlıların çeyrek finalde son bulan Şampiyonlar Ligi yolculuğunda ve Almanya Kupası zaferinde temel bir rol üstlendi. 103 driplingle bu istatistikte geçen sezonun Bundesliga lideri oldu.