Barcelona'ya ikinci Türk mü geliyor?

Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'nın önümüzdeki sezon bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Katalan ekibinin hedefindeki isim, Arsenal'de müthiş bir performans sergileyen Mesut Özil.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Barcelonalı yöneticilerin, yıldız futbolcunun avukatı ve aynı zamanda menajeri Erkut Söğüt ile temasa geçerek, Arsenal’deki son durumu hakkında bilgi aldıkları ortaya çıktı.

İngiliz ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun, geleceği konusunda kararsız olduğu söyleniyor.