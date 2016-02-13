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Spor

Barcelona'ya ikinci Türk mü geliyor?

Barcelona'nın yeni adresi İngiltere...

13 Şubat 2016 13:56

Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'nın önümüzdeki sezon bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Katalan ekibinin hedefindeki isim, Arsenal'de müthiş bir performans sergileyen Mesut Özil.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Barcelonalı yöneticilerin, yıldız futbolcunun avukatı ve aynı zamanda menajeri Erkut Söğüt ile temasa geçerek, Arsenal’deki son durumu hakkında bilgi aldıkları ortaya çıktı.

İngiliz ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun, geleceği konusunda kararsız olduğu söyleniyor.

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