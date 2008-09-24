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Spor

Barcelona'ya iki yeni kaptan

24 Eylül 2008 03:00

 
Barcelona Kulübü yönetimi,  Carles Puyol ve Xavi Hernandez'in yokluğunda Victor Valdes'i takıma olan sadakatinden 3. kaptan olarak seçerken, takımın 4. kaptanı da Andres Iniesta olarak belirledi



Katalan ekibi Ronaldinho'nun yerine yeni bir isim arayışlarında, Milan'a geçen oyuncunun yerine iki yeni isimi kaptan olarak belirledi.

Barcelona yönetimi, Carles Puyol ve Xavi Hernandez'in yokluğunda kaptanlık için Valdes ve Iniesta'yı uygun gördü. Takımın kaptanlık için 3. tercihi Katalan kaleci Valdes olurken, Valdes ve Iniesta'nın tercih edilmesinde iki oyuncunun da Barcelona alt yapısından çıkmaları önemli bir etken olarak görüldü. Pep Guardiola bu konuda, “Güzel bir haber, karar benim için uygun” dedi.

Takımda bu görevi üstlenebilecek diğer isimler ise Samuel Eto'o, Rafa Márquez, Lionel Messi ve Albert Jorquera olarak gözüküyor.

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